За словами Юрія Федоренка, у ворога "почала горіти земля під ногами на території Росії".

Отримання дозволу від західних партнерів на удари вглиб Росії відкриває широкі перспективи для Сил оборони України. Про це в коментарі 24 Каналу сказав командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко.

За його словами, раніше ворог мав можливість робити певні укріпрайони, завозити додаткові резерви, скорочувати логістику перекидання усього необхідного на передню лінію боєзіткнення. Нині ж у стані росіян зовсім інша ситуація.

Так, до цього рішення ворог підходив до лінії державного кордону і відчував себе у відносній безпеці, адже розумів, що його можуть дістати FPV-дрони, артилерія, а ось високоточна зброя точно не прилетить.

Відео дня

"Як тільки українські сили отримали дозвіл на застосування високоточної зброї, у ворога почала горіти земля під ногами на території Росії. Як наслідок противник був змушений маневрувати, додатково рити укриття, розконцентрувати техніку, яку він використовує потім на передній лінії боєзіткнення, і відтягувати її та логістичні склади", - зазначив військовий.

Він підкреслив, що будь-яка логістична міграція противника в умовах, коли ЗСУ можуть потенційно його ліквідувати, сповільнює його дії і знижує ударно-штурмовий потенціал. При цьому Україна високоточною зброєю може бити по таких російських об'єктах як аеродроми ближнього базування, і тоді противник вимушений постійно переміщати свою авіацію, що скорочує кількість вилетів на добу:

"Якщо на території Росії ми роздовбали склад, з якого вони постачали снаряди до своїх гармат на передню лінію, інтенсивність обстрілів знизилась. Чим менше обстрілюють наші передові позиції, тим більше спроможності у них як готувати та укріпляти лінії оборони, так і вибивати ворога з тих позицій, які він зайняв".

Дозвіл на удари вглиб РФ

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Україна вперше вдарила по Росії ракетами ATACMS. Ракети вразили великий арсенал зброї недалеко від міста Карачев у Брянській області РФ, більш ніж за 115 км від кордону з Україною і за 190 км на північ від лінії фронту в сусідній Курській області, де ЗСУ продовжують операцію.

У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по зазначеному об'єкту - арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення, однак якою саме зброєю його було завдано, не повідомили.

Вас також можуть зацікавити новини: