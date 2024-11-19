ЗСУ завдали удару по арсеналу Міноборони РФ у Брянській області, - Генштаб (відео)

Цієї ночі зафіксовано 12 вибухів, детонація в районі цілі триває.

У ніч на 19 листопада 2024 року підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по арсеналу Міноборони у Брянській області.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, уражено арсенал 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ. Зазначається, що станом на 02.30 цієї ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі.

"Ураження складів з боєприпасами для армії російських окупантів з метою припинення збройної агресії РФ проти України триватиме. Далі буде…", - додали в Генштабі.

Про ураження складу ворога також повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Коваленко.

"У Брянській області удар по 67-му арсеналу ГРАУ РФ. Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Російської Федерації. Там були артилерійські боєприпаси, включно з кндрівськими до їх систем, КАБи, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ", - зазначає він.

Коваленко додав, що раніше цей склад вже був атакований українськими дронами.

Російський тг-канал Аstra оприлюднив відео з наслідками удару по складу та повідомлення моніторингових каналів, місцевих жителів та пабликів.

На відео місцевих мешканців зображено заграву та звуки детонації. Вони масово всю ніч повідомляли у місцевих чатах та пабликах про вибухи, детонацію та атаку на "військову базу".

Місцева влада повідомляла лише про атаку БПЛА. Губернатор повідомив про 8 збитих за ранок безпілотників. Жителі Брянська та Карачова за даними на 9 ранку по Москві повідомляють про нові звуки вибухів, пише Аstra.

Удари по Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони атакували склади з боєприпасами у Брянській області РФ. Тоді під удар потрапили склади з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120-ий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління).

Сили оборони України відпрацьовують не тільки по складах окупантів, але й по підприємствах війського виробництва. Так, 17 листопада вночі українські БПЛА атакували Іжевський електромеханічний завод "Купол". Там Росія виробляє ЗРК "Тор", а також радіолокаційні станції і певні компоненти.

За даними міжнародного агентства Reuters, на цьому заводі збирають дрони "Гарпія".