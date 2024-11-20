За словами Ченцова, необхідно, щоб цей приклад наслідували інші країни.

Рішення надати Україні дозвіл на удари вглиб Росії було правильним. Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив посол України в Європейському Союзі Всеволод Ченцов.

За його словами, Київ просто довів, що це було правильне рішення надати Україні ракети великої дальності, "і ми чекали цього рішення досить довго".

"І ми хочемо, щоб цей приклад наслідували інші країни, які здатні надати Україні таку підтримку", - зазначив дипломат.

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Він підкреслив, що Київ наполягає на розмові з Росією з позиції сили, "і нарешті це відбувається":

"Як тільки Україна стає сильнішою, як тільки Україна стає здатною завдавати удару у відповідь, ви бачите, що відбувається в Росії. ... Якщо ви говорите з ними з позиції сили, вони більш готові до розмови".

Дипломат також зазначив, що Україна наразі не веде жодних переговорів із Кремлем, при цьому Київ готовий "до будь-яких переговорів".

"І те, що нам потрібно зараз, - це більше зброї. Нам потрібна ППО. І щойно це станеться, ми матимемо більше шансів мати змістовний і справедливий мир", - резюмував Ченцов.

Дозвіл на удари вглиб РФ

Як повідомляв УНІАН, напередодні Україна вперше вдарила по Росії ракетами ATACMS. Ракети вразили великий арсенал зброї недалеко від міста Карачев у Брянській області Росії, більш ніж за 115 км від кордону з Україною і за 190 км на північ від лінії фронту в сусідній Курській області, де ЗСУ продовжують операцію.

У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по зазначеному об'єкту - арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення, однак якою саме зброєю його було завдано, не повідомили.

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