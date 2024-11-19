Це може допомогти Києву захистити контрольовану територію в Курській області, однак не змінить хід війни.

Рішення США дозволити далекобійні удари по Росії може допомогти Києву захистити контрольовану територію в Курській області, однак воно надто запізнилося, щоб змінити хід війни, пише Reuters.

Військові аналітики зазначають, що вплив на поле бою залежатиме від того, які обмеження залишаться, водночас рішення навряд чи змінить ситуацію загалом.

"Рішення ухвалено пізно, і, як і інші рішення в цьому ключі, воно може виявитися занадто запізнілим, щоб істотно змінити хід бойових дій. Удари дальнього радіусу дії завжди були одним з елементів головоломки, і в цій війні на них покладалися надмірні надії", - сказав Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир у Вашингтоні.

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Невідомо також, як довго триватиме нова політика з огляду на критику цього рішення з боку радників Дональда Трампа.

"Представник центральноєвропейського оборонного відомства сказав Reuters, що удари дадуть Києву більше шансів захиститися від повітряних атак, але не зможуть рішуче переломити конфлікт на користь України", - пише видання.

Чиновник зазначив, що Росія вже перемістила свою авіацію за межі досяжності західної зброї, зазначаючи, однак, що радіус дії цих ракет буде виходити за межі Курської області.

"Україна перекинула туди кілька своїх найкращих підрозділів, тому вони зможуть протриматися деякий час, якщо отримуватимуть достатню кількість боєприпасів і бойового поповнення", - сказав він.

При цьому Франція і Великобританія не уточнили, чи наслідуватимуть вони приклад американців, дозволивши Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow/SCALP.

"Росія може збивати Storm Shadow і ATACMS, тому розмір залпу, який може бути зроблений, також є важливим фактором", - зазначає Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики у Філадельфії.

Дозвіл на далекобійні удари по Росії

Нагадаємо, днями західні жураналісти повідомили, що Сполучені Штати Америки, Велика Британія та Франція дозволили Києву атакувати територію РФ ракетами ATACMS, Storm Shadow і SCALP.

Водночас, пише Bloomberg, рішення президента США Джо Байдена не змогло залучити ширшу підтримку Києва з боку союзників, і це свідчить про ослаблення впливу президента.

Зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц, який зазвичай діяв заодно з Байденом, цього разу дав зрозуміти, що рішення Байдена недостатньо, щоб переважити побоювання щодо подальшої ескалації - насамперед, через позицію нового президента США Дональда Трампа.

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