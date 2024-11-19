Проблема для європейських лідерів полягає в тому, що політика США різко зміниться, щойно Дональд Трамп вступить на посаду.

Рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні завдавати ударів по цілях на території Росії не змогло привернути ширшу підтримку Києва з боку союзників, що свідчить про ослаблення впливу президента, який йде.

Як пише Bloomberg, після того, як стало відомо про рішення Байдена дозволити атаки на РФ за допомогою далекобійних ракет, увага переключилася на Німеччину, Францію і Велику Британію, які теж мають ракети дальнього радіусу дії, про які так просив Київ.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазвичай діяв заодно з Байденом - навіть незважаючи на побоювання щодо заходів у відповідь із боку Кремля.

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"Однак у понеділок Шольц дав зрозуміти, що рішення Байдена недостатньо, щоб переважити побоювання щодо подальшої ескалації цього разу. Над рішенням нависає обраний президент Дональд Трамп, який дав зрозуміти, що відмовиться від підтримки Зеленського і змінить розстановку сил у війні", - зазначає Bloomberg.

Французька та британська делегації в кулуарах саміту Групи 20 у Ріо-де-Жанейро також були дуже обережними у своїх позиціях після рішення Байдена. Радники прем'єр-міністра Кейра Стармера відмовилися повідомити, якою є їхня політика щодо використання ракет Storm Shadow британського виробництва, хоча раніше він заявляв, що виступає за постачання деяких із них Україні.

"Український чиновник сказав, що для Зеленського буде величезним розчаруванням, якщо Стармер не виконає рішення Байдена", - зазначає видання.

Французькі чиновники в Ріо також відмовилися повідомити, чи буде дозволено Києву використовувати поставлені Францією далекобійні ракети проти цілей у Росії, і чи будуть поставлені ще ракети. Однак вони схвалили рішення США.

"Приймати такі рішення необхідно, це гарне рішення", - заявив журналістам президент країни Еммануель Макрон.

Як пояснює Bloomberg, проблема для європейських лідерів, які намагаються вивіряти свою підтримку Україні, полягає в тому, що політика США різко зміниться, щойно Трамп вступить на посаду в січні. У той час як багато республіканців у Конгресі пообіцяли продовжувати підтримувати Україну, Трамп і його команда ясно дали зрозуміти, що хочуть припинення конфлікту і мають намір змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів.

Проблема з цим планом полягає в тому, що президент Росії Володимир Путін не виявив жодного інтересу до компромісів, щоб зупинити бойові дії. Зеленський заявив союзникам, що спосіб змусити Путіна почати переговори - це дати українським силам більше вогневої потужності і знову поставити Росію в скрутне становище.

"Але перспектива того, що Трамп звернеться до Путіна, вже змінює стимули для інших союзників України і викликає боротьбу за вплив напередодні потенційних мирних переговорів. Шольц закликав Путіна взяти участь у мирних переговорах під час телефонної розмови в п'ятницю. Глава Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розробив план із заморожування конфлікту на нинішніх лініях фронту. Макрон зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і потиснув йому руку на зустрічі G-20 у понеділок", - пише Bloomberg.

Далекобійні удари по Росії

Нагадаємо, днями західні жураналісти повідомили, що Сполучені Штати Америки, Велика Британія і Франція дозволили Києву атакувати територію РФ ракетами ATACMS, Storm Shadow і SCALP.

На щомісячній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що йдеться про удари дальністю до 300 кілометрів.

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