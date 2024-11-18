Комбат Третьої штурмової про дозвіл США на удари вглиб РФ: Дуже чудове запізніле рішення

Офіцер 3 Окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук назвав дозвіл США на удари вглиб РФ американською зброєю "дуже чудовим запізнілим рішенням".
Як заявив Кухарчук у коментарі для Новини.LIVE, він сподівається, що в подальшому таку рішення не будуть настільки затриманими. Однак наголосив, що не ми маємо розраховувати тільки на американську зброю. Діяти потрібно в комплексі.
"Дуже чудове запізніле рішення. Будемо сподіватися, що рішення, які приймає український уряд та союзники не будуть у подальшому такими запізнілими... Ми не маємо сподіватися виключно на ATACMS чи інші види озброєння. Війна - це цілісний комплекс заходів", - зазначив Кухарчук.
Командир додав, що українці повинні повністю включитися у процес під назвою "війна" для досягнення результату під назвою "перемога".
Україні дозволили бити по Росії
Як повідомляв УНІАН, вчора в ЗМІ з'явилася інформація про скасування заборони на удари ATACMS, Storm Shadow та SCALP по російській території.
Згідно з повідомленнями, тепер українська армія може завдавати ударів по силах Росії та Північної Кореї на Курщині.
В Росії погрожували, що ухвалення таких рішень нібито зробить НАТО прямим учасником війни в Україні. У Раді федерації вже назвали це кроком до Третьої світової війни.