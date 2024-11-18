На його думку, рішення може виявитися запізнілим.

Майбутнє повернення Дональда Трампа у Білий дім та загроза скорочення допомоги Україні підштовхнула президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена до рішучих дій в питанні допомоги українцям.

Таку думку в колонці для The Telegraph висловив політолог Самуель Рамані. Він впевнений, що застосування ATACMS на території Курської області швидко покращить ситуацію для українських Збройних сил, а також може утримати кремлівського правителя Путіна від вербування нових військових КНДР на війну.

Тепер Україна зможе систематично бити по військовій авіабазі "Халіне" в Курській області. Крім того, хоча окупанти заздалегідь відвели 90% літаків, які використовують для планерних бомбардувань, в радіусі досяжності ATACMS залишаються 17 авіабаз та 250 великих військових об'єктів. Наразі невідомо, чи дозволять Штати бити далі:

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"З наближенням інавгурації Трампа США нарешті повністю об'єдналися навколо справи перемоги України. Це багатообіцяючий поворот, але для України він може виявитися замалим і запізнілим".

Україні дозволили бити по Росії

Як повідомляв УНІАН, вчора в ЗМІ з'явилася інформація про скасування заборони на удари ATACMS, Storm Shadow та SCALP по російській території.

Згідно з повідомленнями, тепер українська армія може завдавати ударів по силах Росії та Північної Кореї на Курщині.

В Росії погрожували, що ухвалення таких рішень нібито зробить НАТО прямим учасником війни в Україні. У Раді федерації вже назвали це кроком до Третьої світової війни.

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