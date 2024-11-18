У Радфеді вже погрожують світовою війною.

У Раді Федерації РФ заявили, що зняття заборони на далекобійні удари по Росії нібито веде до початку великої світової війни.

Перший заступник голови комітету з міжнародних справ Володимир Джабаров назвав рішення Вашингтона "безпрецедентним кроком", на який Москва відповість "негайно":

"Це дуже великий крок до початку третьої світової війни, і американці зроблять його руками старого старця, що йде, і який ні за що вже не відповідатиме через два місяці".

А офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що кремлівський правитель Путін уже висловився на цю тему.

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Що Путін говорив про далекобійні удари

Нагадаємо, у вересні він заявляв, що дозвіл на удари далекобійними ракетами по російській території означатиме "пряму участь" НАТО у війні.

Кремлівський правитель сказав, що українські війська нібито не можуть завдавати ударів углиб РФ самостійно - для цього потрібно використовувати розвіддані з іноземних супутників, а також задіяти військовослужбовців країн НАТО.

Путін додав, що Росія ухвалюватиме "відповідні рішення з урахуванням тих загроз, які будуть створюватися", якщо Захід зніме обмеження на такі удари.

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