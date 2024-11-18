У Раді Федерації РФ заявили, що зняття заборони на далекобійні удари по Росії нібито веде до початку великої світової війни.
Перший заступник голови комітету з міжнародних справ Володимир Джабаров назвав рішення Вашингтона "безпрецедентним кроком", на який Москва відповість "негайно":
"Це дуже великий крок до початку третьої світової війни, і американці зроблять його руками старого старця, що йде, і який ні за що вже не відповідатиме через два місяці".
А офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що кремлівський правитель Путін уже висловився на цю тему.
Що Путін говорив про далекобійні удари
Нагадаємо, у вересні він заявляв, що дозвіл на удари далекобійними ракетами по російській території означатиме "пряму участь" НАТО у війні.
Кремлівський правитель сказав, що українські війська нібито не можуть завдавати ударів углиб РФ самостійно - для цього потрібно використовувати розвіддані з іноземних супутників, а також задіяти військовослужбовців країн НАТО.
Путін додав, що Росія ухвалюватиме "відповідні рішення з урахуванням тих загроз, які будуть створюватися", якщо Захід зніме обмеження на такі удари.