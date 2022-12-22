Прикордонна служба вкотре закликає росіян не порушувати українське законодавство, відповідальність обов’язково настане.

У ДПСУ заявили, що екс-главі Роскосмозу Дмитру Рогозіну під час святкування його дня народження у Донецьку "передали протокол" про порушення держкордону.

Як йдеться на сайті служби, днями прикордонники встановили, що громадянин Росії Дмитро Рогозін незаконно перетнув український кордон, та знайшли його місце перебування на тимчасово окупованій РФ території в Донецькій області.

"Особисто вручити протокол порушнику прикордонники не змогли, тому даній особі його "передали" під час святкування ним дня народження небайдужі товариші", - інформує ДПСУ.

Порушення державного кордону України тягне за собою відповідальність, наголошують прикордонники.

Прикордонна служба вкотре закликає росіян не порушувати українське законодавство, відповідальність обов’язково настане.

Рогозіна поранили в Донецьку - що відомо

Екс-глава Роскосмосу Дмитро Рогозін був поранений під час святкування свого дня народження в готелі окупованого Донецька. Разом з російським функціонером був поранений ще й "глава уряду "ДНР" Віталій Хоцінко.

Рогозін отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, "проникаюче осколкове поранення сідниць", а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна.

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