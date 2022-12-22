За його словами, у закладі не відбувалося святкування, а нібито робоча зустріч.

Скандальний екс-глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін прокоментував своє поранення після обстрілу у Донецьку. Колишній чиновник приховує, що святкував у ресторані день народження, коли стався обстріл. За його версією, це була "робоча зустріч".

Як повідомляє Телеграм-канал "Острожно, новости", в ресторан нібито "прилетіло", коли Рогозін мав робочу зустріч після повернення з одного із добровольчих підрозділів.

"У цьому готелі ми жили усі останні місяці, і за 8 років противник жодного разу не обстрілював це місце. Хтось злив інформацію, і близько 19:45 сталося кілька високоточних влучень, у тому числі у місце, де ми знаходилися безпосередньо. Били калібром 120 чи 155 мм", - повідомив він.

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Рогозін додав, що металевий осколок розміром 3×4 мм увійшов вище за праву лопатку. Тепер на нього чекає операція. Він також повідомив, що постраждали ще кілька близьких йому людей. Втім, скандальний екс-чиновник не згадав про осколок у своїй сідниці.

Поранення Рогозіна: що відомо

Ввечері 21 грудня росЗМІ повідомили, що екс-глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін отримав поранення під час вибуху в окупованому Донецьку. Чиновник святкував свій день народження в донецькому готельно-ресторанному комплексі "Шеш-Беш".

Колишній глава "Роскосмосу" отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна. За уточненими даними, всього під час обстрілу ресторану загинули 2 людини, ще 5 поранені.

Вранці з'явилися перші фото та відео з ресторану "Шеш-Беш", де отримав поранення Рогозін. За попередніми даними, колишній чиновник святкував день народження. Його привітали святковим "прильотом".

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