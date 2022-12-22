Очевидно, щонайменше два гостя опального росіянина загинули.

З'явилися перші фото та відео з ресторану "Шеш-Беш" в окупованому Донецьку, де отримав поранення скандальний екс-глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін. За попередніми даними, колишній чиновник святкував день народження. Його привітали святковим "прильотом".

Як повідомляє російський Телеграм-канал "База", разом з Рогозіним поранення отримав ще один колишній топ-чиновник "Роскосмоса" Артем Мельников. Донедавна він керував службою внутрішнього аудиту в держкорпорації, але його звільнили незабаром після приходу нового глави "Роскосмосу".

Російські ЗМІ повідомляють, що загинуло щонайменше два гостя опального політика. На кадрах з місця події видно, що снаряд прилетів у ресторан в розпал застілля. Будівля постраждала, на підлозі лежить одне тіло.

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Поранення Рогозіна: що відомо

Ввечері 21 грудня росЗМІ повідомили, що екс-глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін отримав поранення під час вибуху в окупованому Донецьку. Чиновник святкував свій день народження в донецькому готельно-ресторанному комплексі "Шеш-Беш".

Колишній глава "Роскосмосу" отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна. За уточненими даними, всього під час обстрілу ресторану загинули 2 людини, ще 5 поранені.

Крім того, є інформація про те, що в ресторані також було поранено "голову уряду" так званої "ДНР" Віталія Хоценка. Його охоронець помер. В обстрілі пропагандисти звинуватили Україну.

Дмитро Рогозін: чим відомий скандальний екс-чиновник

Дмитро Рогозін – російський політик та пропагандист. З 24 травня 2018 року він обіймав посаду голови "Роскосмосу".

15 липня 2022 року президент Росії Володимир Путін своїм указом звільнив Дмитра Рогозіна з посади гендиректора держкорпорації. Тоді прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков наголосив, що для Рогозіна готують іншу посаду.

В листопаді 2022 року колишній голова "Роскосмосу" заявив про нібито можливе використання "експериментального озброєння" РФ на полі бою в Україні. Виробникам пропонують випробовувати в нашій країні різні розробки і військові комплекси, які не поставлені на конвеєр.

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