За словами Демченка, встановлення там українська прапора – це крок для того, аби Росія бачила і її загарбники могли відчувати, що це українська земля, і тут їм нічого робити.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, говорячи про встановлення українського прапора в Тополях, наголошує, що українські військові контролюють, щоб ворог не міг закріпитися там.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо встановлення українського прапора у селищі Тополі Харківської області, яке знаходиться у "сірій" зоні.

"Ворога було відкинуто на тій ділянці. Але ситуація там залишається непростою. Бо населений пункт знаходиться фактично і поряд з кордоном з Росією, і на напрямку лінії бойових бій", - сказав Демченко.

Відео дня

Так, зауважив він, постійне перебування там українських захисників досить ускладнене.

"Але, як бачимо, наші хлопці продовжують нагадувати Росії, що це територія України. Вони виходять до цього населеного пункту. Вони постійно контролюють цей напрямок. Для того, щоб ворог там ніяким чином не міг закріпитися", - наголосив речник.

Демченко додав, що встановлення там українська прапора – це "крок для того, щоб Росія бачила і всі загарбники могли відчувати, що це українська земля, і тут їм нічого робити". Він нагадав, що у вересні українські прикордонники на цьому напрямку також виходили до лінії державного кордону, аби встановити там держпрапори.

"І хлопці робитимуть це і надалі. І повністю контролювати цю територію, аби ворог не міг там жодним чином закріпитися", - сказав речник.

Новини про встановлення українського прапору

Як повідомляв УНІАН, у липні минулого року на звільненому від окупантів Зміїному підняли український прапор. А згодом він замайорів у деокупованому Херсоні та частині Херсонської області.

Цього року у червні ЗСУ встановили український прапор на Курдюмівській дамбі, а на День Незалежності нашої держави - в окупованому Криму.

Вас також можуть зацікавити новини: