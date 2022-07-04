Острів Зміїний офіційно повернули під юрисдикцію України.
Про це заявила начальниця пресцентру Cил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.
"Прапор України встановлено на острові Зміїний. Військова операція завершена і наразі територія знову повернена під юрисдикцію України", - заявила вона.
Як повідомляв УНІАН, у перші дні повномасштабного вторгнення в Україні у лютому 2022 року російські окупанти захопили український острів Зміїний у Чорному морі.
30 червня Росія підтвердила відведення військ з острова Зміїний, який був захоплений нею 24 лютого - на самому початку повномасштабної війни.
Протягом усього періоду окупації вказаної території російські війська зазнали великих втрат у техніці та особовому складі й зрештою були змушені тікати, не витримавши ударів ЗСУ.
За даними Forbes, росіяни втратили на Зміїному та в навколишніх водах техніки на $915 мільйонів. Найбільшою втратою окупаційної армії став флагман Чорноморського флоту – ракетний крейсер "Москва" вартістю $750 млн. Він брав участь в окупації Зміїного, став героєм поштової марки, а 13 квітня був уражений й затонув через день.