Острів повернуто під юрисдикцію України.

Острів Зміїний офіційно повернули під юрисдикцію України.

Про це заявила начальниця пресцентру Cил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

"Прапор України встановлено на острові Зміїний. Військова операція завершена і наразі територія знову повернена під юрисдикцію України", - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, у перші дні повномасштабного вторгнення в Україні у лютому 2022 року російські окупанти захопили український острів Зміїний у Чорному морі.

30 червня Росія підтвердила відведення військ з острова Зміїний, який був захоплений нею 24 лютого - на самому початку повномасштабної війни.

Протягом усього періоду окупації вказаної території російські війська зазнали великих втрат у техніці та особовому складі й зрештою були змушені тікати, не витримавши ударів ЗСУ.

За даними Forbes, росіяни втратили на Зміїному та в навколишніх водах техніки на $915 мільйонів. Найбільшою втратою окупаційної армії став флагман Чорноморського флоту – ракетний крейсер "Москва" вартістю $750 млн. Він брав участь в окупації Зміїного, став героєм поштової марки, а 13 квітня був уражений й затонув через день.

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