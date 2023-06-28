Відео деокупації місцевості опублікували самі військові. Натомість Генштаб ЗСУ вказував на певні успіхи українських сил у районі Курдюмівки.

На Курдюмській дамбі Донецької області після успішного штурму ворожих позицій українські військові 28 ОМбр Лицарів Зимового походу встановили український прапор.

На опублікованому на сторінках бригади відео військові вказують, що операція тривала півтора дня. "Курдюмівка, дамба. 26.06. Ми це зробили на півтора дня... Штурмовий загін на Курдюмівській дамбі 28-ма ОМбр встановлює прапор. Нехай п*дари бачать і знають, що ми прийдемо за ними", - діляться захисники.

Контрнаступ ЗСУ - ситуація на фронті

У зведеннях Генштабу станом на ранок 28 червня 2023 року не йшлося про Курдюмівську дамбу, проте військові зауважували певні успіхи у просуванні наших сил на Бахмутському напрямку, зокрема в районі Курдюмівки.

Також ЗСУ закріплюються в районах населених пунктів Роздолівка, північніше Соледара, південніше Парасковіївки, Залізнянського, Берхівки, Кліщіївки.

Окремо Інститут вивчення війни знайшов підтвердження просування ЗСУ в районі Антонівського моста на лівобережжі Херсонщини.

Український військовий Валерій Маркус з 47-ї бригади, яка бере участь у штурмах на Запорізькому напрямку, своєю чергою, доповів про перебіг подій на фронті і шокуючі втрати ЗС РФ.

Активне просування ЗСУ розпочали на початку червня, що експерти і деякі західні військові сприйняли за початок контрнаступу. Втім, як зауважують аналітики, наразі йдеться про розвідування "слабких місць" противника, головного удару ще не завдано.

ЗСУ продовжують "виносити" окупантів цілими угрупованнями з далекобійних РСЗВ. Нещодавно було підтверджено найсмертоносніший удар HIMARS за всю повномасштабну війну у районі Кремінної.

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