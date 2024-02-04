Супротивник зазнав втрат, зазначив командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

Російська диверсійно-розвідувальна група у суботу ввечері, 3 лютого, на Сумському напрямку намагалася перетнути кордон України, був затяжний бій - українські воїни з Сил територіальної оборони дали гідну відсіч ворогу.

Рух озброєної групи ворожих диверсантів, до якої входили 10 окупантів, наші захисники помітили вчора о 18:20 неподалік Глухівської громади, відкрили вогонь по супротивнику й викликали протидиверсійні резерви зі складу свого батальйону, написав у своєму Telegram-каналі генерал-лейтенант Сергій Наєв - командувач Об'єднаних сил Збройних сил України.

За його словами, супротивники зазнали втрат і змінили тактику - розділилися на дві групи. Одна з груп взялася за евакуацію ліквідованих та поранених, її прикривала артилерія.

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"…Друга група здійснила спробу обійти опорний пункт з бокового флангу. Але на цей час до місця бою прибула контрдиверсійна група. Звитяжний бій тривав протягом півтори години. Завдяки вмілим діям оборонців Північного напрямку ворог був відкинутий далеко за межі українського кордону", - підкреслив генерал-лейтенант.

Варто зазначити, що РФ на нашій землі вже зазнала колосальних втрат у живій силі. Загальні втрати ворога на 4 лютого 2024 року в Україні становлять приблизно 388 тисяч 750 окупантів. Крім того, супротивник втратив дуже багато техніки, у тому числі 11 818 бойових броньованих машин та 6 343 танки.

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Російські диверсанти вже не раз намагалися проникнути в Україну з півночі. Зокрема, 11 січня стало відомо, що у Чернігівську область проникла ворожа ДРГ та розстріляла машину, в якій знаходився цивільний. Жертвою диверсантів виявився чоловік, 1961 року народження, який працював водієм шкільного автобуса у селі Костобобрів.

Варто зазначити, що українська сторона активно працює над укріпленням свого північного кордону. Очільник Чернігівської військової адміністрації В'ячеслав Чаус стверджував, що РФ досить швидко здатна зібрати достатню кількість сил на кордоні, щоб здійснити наступ на Чернігівську область.

Пізніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко говорив, що повторний наступ з Білорусі Росії не під силу. За його словами, щоб знову йти на Київ супротивнику треба зібрати 120 тисяч елітно підготовлених та усім забезпечених загарбників, а у РФ таких сил немає.

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