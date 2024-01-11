Ворожа ДРГ вчинили злочин на українській території у середу рано вранці, повідомив очільник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації.

У Чернігівській області на території Семенівської громади у середу, 10 січня, російська ДРГ (це диверсійно-розвідувальна група) рано вранці розстріляла машину, в якій знаходився цивільний чоловік.

Росіяни вчинили злочин близько 5:00 між селом Леонівка та Грем’ячка (до кордону України з РФ звідти половина кілометра), розповів очільник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Сергій Сергієнко "Суспільному". За його відомостями, жертвою ворогів став чоловік, 1961 року народження, який у селі Костобобрів працював водієм шкільного автобуса.

"…чоловік встиг відвезти свою дитину на автобус до Семенівки й повертався до Костобоброва. Був захід ДРГ. На жаль, ми втратили чоловіка", - поділився відомостями чиновник.

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Російські окупанти вже не раз обстрілювали територію Чернігівської області з різного озброєння, в регіон також проникали диверсанти. Через атаки супротивників є багато руйнувань, постраждалих та жертв. Українська сторона активно працює над тим, щоб зміцнити наш північний кордон.

На початку січня очільник Чернігівської військової адміністрації В'ячеслав Чаус стверджував, що РФ здатна доволі швидко зібрати достатньо військ на кордоні, щоб повторити наступ на область. Втім, на думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, у супротивника немає достатньо сил, щоб здійснити повторний наступ на Київ з Білорусі.

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