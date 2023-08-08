Ворожу "пташку" посадили за допомогою антидронової рушниці.

У вівторок, 8 серпня 2023 року, прикордонники "Сталевого кордону" посадили новітній російський дрон. Йдеться про безпілотник "Елерон Т-16".

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, сталося це на Харківському напрямку. Дрон посадили за допомогою антидронової рушниці.

"Сьогодні зранку групою з протидії безпілотним апаратам прикордонників "Сталевого кордону" було посаджено нового для нас птаха – "Елерон Т-16". За допомогою антидронової рушниці. Птах незвичний для нас, бачимо його вперше. Але, думаю, не востаннє, тому що таке г*мно буде падати і надалі. "Аналогов нєт". Дякуємо вам за новий досвід у цій роботі", – прокоментував приземлення ворожого дрона прикордонник на псевдо "Слон".

Збиття російських дронів

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наші захисники приземлили вже 4158 ворожих безпілотників. З них 4 – за останню добу.

Чималу частину з цього числа становлять ударні безпілотники типу "Шахед", якими загарбники атакують українські міста. Зокрема, в ніч на 3 серпня 2023 року російські окупанти атакували територію України цими дронами з північного напрямку. Українські захисники збили всі 15 "шахедів".

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