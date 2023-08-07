Лідер росіян розхвалив вітчизняні безпілотники-вбивці.

Російський диктатор Володимир Путін дав наказ щодо російських безпілотників.

Лідер росіян на зустрічі з головою держкорпорації "Ростех" Сергієм Чемезовим розхвалив російські дрони "Ланцет" та "Куб" і заявив, що їхнє виробництво необхідно збільшити.

"Куб", "Ланцет" - дуже ефективно себе показали. По-перше, удар потужний… Виробники обіцяли, що вони збільшать виробництво, вони справляються з цією обіцянкою, але треба ще збільшити", - стверджував він.

Війна в Україні з РФ триває - цікаві новини про дрони-вбивці

РФ вже багато разів під час повномасштабної війни проти України застосовувала свої дрони й безпілотники іранського виробництва. Захисники української держави ефективно протидіють ворожим дронам - використовуються антидронові рушниці, є озброєні "зенітками" мобільні групи. Крім того, наша держава вже отримала ловців безпілотників.

За час повномасштабного вторгнення на нашій землі ліквідовано вже 4 154 ворожих дронів оперативно-тактичного рівня.

Довідка УНІАН. "Куб-БЛА" - це російський так званий високоточний дрон, який розробила група компаній Zala Aero (входить до складу концерну "Калашников"). "Ланцет" - дрон-камікадзе, який також розробила Zala Aero.

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