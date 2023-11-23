Всього окупанти мають на озброєнні не більше 14 одиниць такої легкоброньованої техніки.

Сили оборони України вперше знищили російський гусеничний легкоброньований всюдихід "Пластун-СН". Ця машина зовсім нещодавно потрапила на озброєння ворожого війська - наприкінці жовтня російське міноборони повідомило про передачу першу партію машин у кількості 14 одиниць із загальної замовленої партії у 50 всюдиходів.

Як повідомляє військовий портал Defense Express, "Пластун-СН" (СН - "специальное назначение") базується на одноіменному цивільному всюдиході "Пластун", який окупанти адаптують для військових потреб. Є два варіанти таких всюдиходів у "військовій версії", один з 82-мм мінометом і розвідувальна машина з оптико-електронною станцією. Також машина може використовуватися для евакуації поранених тощо.

Всюдихід нібито має витримувати влучання 7,62-мм куль; з особливостей - всюдихід у прямому сенсі не має жорсткого даху, роль якого за потреби відіграє звичайний тент.

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Виробник машин - підприємство "Русские машины "Пластун", темпи виробництва - 50 машин на рік або ж 4-5 машин на місяць, у планах - збільшити виробництво до 200-250 машин на рік.

Тактико-технічні характеристики всюдихода "Пластун-СН":

маса - 3,8 тонни;

ширина гусениці - 500 мм;

кліренс - 500 мм;

крейсерська швидкість - 30 км/год;

максимальна швидкість - 50 км/год;

десант - до 8 осіб під час руху на суші та до 6 осіб під час подолання водних перешкод.

Інші новинки в армії країни-окупанта

Як писав УНІАН, окупаційні війська почали використовувати нову версію дрона-камікадзе "Ланцет" з системою визначення цілей на основі "штучного інтелекту". Наскільки це відповідає дійсності, проаналізували експерти американського Інституту вивчення війни.

Також ми розповідали, що російські ЗМІ вихваляються новою крилатою ракетою, якою оснастять винищувач Су-57. Стверджується, що ракета має невеликі розміри, але її дальність така ж як і у ракет стратегічної авіації, таких які несуть Ту-95МС і Ту-160.

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