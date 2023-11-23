Також ЗСУ за добу знищили 20 танків, 33 артилерійські системи, 36 бойових броньованих машин.

За минулу добу українські захисники знищили ще 1130 російських загарбників, загальні втрати особового складу Росії з початку війни складають вже 321 тисячу 800 осіб. Про це йдеться у оновлених даних Генштабу.

Крім того, за добу ЗСУ перетворили на металобрухт чимало ворожої техніки.

Зокрема, знищено 20 танків (5466 з початку війни), 36 бойових броньованих машин (всього 10224), 33 артилерійські системи (7802), 3 РСЗВ (902), 2 засоби ППО (591), 15 БПЛА оперативно-тактичного рівня (5799), 39 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (10198) та 2 одиниці спеціальної техніки (1107).

Відео дня

Незмінною залишилася кількість знищених з початку війни літаків 323, гелікоптерів - 324, крилатих ракет 1564, кораблів/катерів – 22, підводних човнів – 1.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляли аналітики Інституту вивчення війни, російські окупанти продовжують наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри свідчать про просування російських військ на схід від Синьківки. Також окупанти завершують перегрупування сил і незабаром можуть посилити темпи наступальних дій у цьому районі.

Загалом за минулу добу відбулося 74 бойових зіткнення, найбільша кількість атак відбулася на Куп'янському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

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