За минулу добу українські захисники знищили ще 1130 російських загарбників, загальні втрати особового складу Росії з початку війни складають вже 321 тисячу 800 осіб. Про це йдеться у оновлених даних Генштабу.
Крім того, за добу ЗСУ перетворили на металобрухт чимало ворожої техніки.
Зокрема, знищено 20 танків (5466 з початку війни), 36 бойових броньованих машин (всього 10224), 33 артилерійські системи (7802), 3 РСЗВ (902), 2 засоби ППО (591), 15 БПЛА оперативно-тактичного рівня (5799), 39 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (10198) та 2 одиниці спеціальної техніки (1107).
Незмінною залишилася кількість знищених з початку війни літаків 323, гелікоптерів - 324, крилатих ракет 1564, кораблів/катерів – 22, підводних човнів – 1.
Ситуація на фронті - останні новини
Як повідомляли аналітики Інституту вивчення війни, російські окупанти продовжують наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри свідчать про просування російських військ на схід від Синьківки. Також окупанти завершують перегрупування сил і незабаром можуть посилити темпи наступальних дій у цьому районі.
Загалом за минулу добу відбулося 74 бойових зіткнення, найбільша кількість атак відбулася на Куп'янському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.