Причиною стала детонація боєприпасів на військовому об'єкті.

Цієї ночі дрони атакували військовий аеродром у Липецькій області. У мережі з'явились відео палаючого об'єкту, чутні звуки вибухів.

Через детонацію на території Липецького муніципального округу (РФ) запроваджують режим НС та оголосили про евакуацію чотирьох населених пунктів. Про це написав у Telegram губернатор Липецької області Ігор Артамонов. Йдеться про Копцеві хутори, Федоровку, Яковлевку, Тинковку.

Посадовець не каже про палаюче летовище, а розповідає про потребу екстрених служб здійснити "ліквідацію наслідків детонації вибухонебезпечних об'єктів". Однак всі ці населені пункти розташовані поряд з аеродромом. Пізніше липецький губернатор уточнив, що до зони евакуації потрапляють 416 домоволодінь.

Відео дня

"До всіх населених пунктів прибули автобуси для евакуації мешканців. На місці працюють екстрені служби та голова Липецького муніципального округу. Ведеться подомовий обхід. Частина мешканців вирішила не залишати будинки і сховатися у підвалах", - зазначив він.

Удари по російській території

У ніч на 3 серпня Сили оборони завдали удару по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області РФ. Було влучання у ворожі склади, де зберігалися в тому числі й керовані авіаційні бомби, якими РФ бʼє по Україні.

У ніч на 6 серпня у Курській області Росії пролунали потужні вибухи в кількох населених пунктах. В регіоні працювали сили і засоби ППО. Гучно було в таких районах: Суджа, Кореневе, Льговський, Білівський, Курчатовський і Жовтневий.

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