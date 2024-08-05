По території аердрому розкидало залишки боєприпасів.

У ніч на 3 серпня Сили оборони завдали удару по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області РФ. У мережі публікують фото з наслідками атаки.

"Наслідки аеродром Морозовськ. На фото – знищений склад із авіаційним озброєнням, про який було заявлено раніше", – підписав знімок автор телеграм-каналу "Досье шпиона".

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Водночас OSINTtechnical зауважив в соцмережі Х, що по території аердрому розкидало залишки боєприпасів.

"Нове зображення зі складу боєприпасів на російській авіабазі "Морозовськ", по якій минулих вихідних успішно вдарив український безпілотник. Склад повністю знищено, а залишки боєприпасів і складу розкидані по території", – йдеться у повідомленні.

Удар по аеродрому "Морозовськ"

Вночі 3 серпня Сили оборони уразили аеродром "Морозовськ" у Ростовській області РФ. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, було влучання у ворожі склади, де зберігалися в тому числі й керовані авіаційні бомби, якими РФ бʼє по Україні.

На супутникових знімках від Planet Labs, якими поділився проєкт "Схеми" (Радіо Свобода), було видно, що уражені склади з боєприпасами, розташовані у північно-східній частині аеродрому. Сліди пожежі були помітні біля інших будівель, а також біля місць паркування російських винищувачів.

Зазначалося, що після атаки безпілотниками росіяни прибрали з аеродрому більшість наявних там раніше літаків.

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