Окупанти вкотре називають удари по військових цілях "терактами".

Міністерство оборони Росії заявило, що 1 червня під атакою українських FPV-дронів опинилися авіабази у Мурманській, Іркутській, Іванівській, Рязанській та Амурській областях.

На четвертому році війни росіяни назвали атаку на свої військові аеродроми "терактом". Вони запевняють, що нібито змогли відбити всі нальоти дронів у Іванівській, Рязанській та Амурській областях, а от у Мурманській та Іркутській "сталося загоряння кількох одиниць авіаційної техніки".

Окупанти зазначили, що дрони запускали в безпосередній близькості від аеродромів. За їхніми словами, жертв серед військовослужбовців і цивільного персоналу немає. Силовики затримали "деяких учасників терактів".

Відео дня

Масштабний удар по авіабазах Росії

Як відомо, 1 червня Україна здійснила наймасштабнішу операцію проти російської авіаційної інфраструктури за весь час повномасштабної війни. Під ударом опинилися стратегічні авіабази окупантів глибоко на території Росії.

Операція отримала назву "Павутина". Замість використання звичних ударних безпілотників, дрони FPV були завчасно завезені на територію Росії, і запускалися вже на малій відстані до цілей.

За попередніми оцінками, знищено або пошкоджено понад 40 літаків, зокрема й Ту-95, які росіяни використовують для масованих обстрілів України.

Втрати РФ у техніці та інфраструктурі сягнули 7 мільярдів доларів, а загальна втрата стратегічних авіаносіїв оцінюється в 34%.

Президент України Володимир Зеленський вже подякував Службі безпеки за ефективну операцію, зазначивши, що причетних вчасно вивели з території Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: