Орієнтовна вартість літаків, які сьогодні були знищені або пошкоджені внаслідок спецоперації СБУ "Павутина", становить 7 мільярдів доларів США. Таку оцінку дає сама Служба безпеки України.
У відомстві зауважили, що загалом сьогодні було вражено 34% стратегічних ракетоносців Росії, які перебували на основних аеродромах базування. Про деталі спецоперації в СБУ пообіцяли розповісти трохи згодом.
"А ви думали, що Україна так просто? Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни", - цитує українську письменницю Ліну Костенко пресслужба СБУ.
Атака дронів по військових аеродромах РФ
Як писав УНІАН, сьгодні українські дрони атакували кілька військових аеродромів Росії, де базується стратегічна авіація країни-агресора. Зокрема під ударом опинилися авіабази "Оленья" в Мурманській області та "Белая" в Іркутській області. За даними джерел, сьогодні росіяни могли втратити близько 40 літаків, зокрема незамінних стратегічних ракетоносців типу Ту-160, Ту-22 і Ту-95.
Військовий оглядач Олександр Коваленко зауважив, що Росія не здатна будувати такі літаки повністю з нуля, а лише модернізує або добудовує те, що залишилося з часів СРСР. Через це компенсувати втрачене за рахунок нового виробництва не вийде.