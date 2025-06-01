У спецслужбі нагадали росіянам, з ким вони мають справу.

Орієнтовна вартість літаків, які сьогодні були знищені або пошкоджені внаслідок спецоперації СБУ "Павутина", становить 7 мільярдів доларів США. Таку оцінку дає сама Служба безпеки України.

У відомстві зауважили, що загалом сьогодні було вражено 34% стратегічних ракетоносців Росії, які перебували на основних аеродромах базування. Про деталі спецоперації в СБУ пообіцяли розповісти трохи згодом.

"А ви думали, що Україна так просто? Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни", - цитує українську письменницю Ліну Костенко пресслужба СБУ.

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Атака дронів по військових аеродромах РФ

Як писав УНІАН, сьгодні українські дрони атакували кілька військових аеродромів Росії, де базується стратегічна авіація країни-агресора. Зокрема під ударом опинилися авіабази "Оленья" в Мурманській області та "Белая" в Іркутській області. За даними джерел, сьогодні росіяни могли втратити близько 40 літаків, зокрема незамінних стратегічних ракетоносців типу Ту-160, Ту-22 і Ту-95.

Військовий оглядач Олександр Коваленко зауважив, що Росія не здатна будувати такі літаки повністю з нуля, а лише модернізує або добудовує те, що залишилося з часів СРСР. Через це компенсувати втрачене за рахунок нового виробництва не вийде.

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