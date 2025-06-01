За слова президента, причетних до операції вчасно вивели з території РФ.

Президент України Володимир Зеленський назвав сьогоднішнє масоване ураження російської авіації найбільш далекобійною операцією країни за час війни.

Він опублікував у своєму Telegram-каналі фотографії, зроблені під час доповіді голови Служби безпеки України Василя Малюка. Президент подякував йому за успіх та доручив поінформувати суспільство про деталі та результати операції, які можуть бути оприлюднені.

За словами Зеленського, від початку планування до ефективної реалізації операції пройшов рік, шість місяців та дев’ять днів. Людей, які її готували, вчасно вивели з російської території:

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"Звісно, не все можемо зараз розказати, але це українські дії, які точно будуть у підручниках історії. Україна захищає себе, і цілком справедливо - ми робимо все, щоб Росія відчула необхідність завершення цієї війни. Росія цю війну почала, Росія повинна її закінчити. Слава Україні!".

Атаки на аеродроми РФ 1 червня

Як відомо, сьогодні Україна провела масштабну операцію під кодовою назвою "Павутина", здійснивши найзухваліший удар по російській авіаційній інфраструктурі з початку повномасштабної війни.

Удар було завдано по таких стратегічних авіабазах на території Росії: "Дягілєво", "Оленья", "Іваново-Сєверний" та "Бєлая".

За даними джерел УНІАН, операцію готували понад півтора року під керівництвом Служби безпеки України. Дрони типу FPV були приховано доставлені на територію Росії в спеціально обладнаних контейнерах, замаскованих під мобільні будиночки або вантажівки. Звідти вони запускалися безпосередньо поблизу цілей.

За даними СБУ, внаслідок ударів було знищено або серйозно пошкоджено понад 40 російських літаків, включаючи стратегічні бомбардувальники Ту-95.

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