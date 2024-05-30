Головне управління розвідки Міноборони України атакувало в тимчасово окупованому Криму катери окупантів. Ймовірно, йдеться про судна типу КС-701 "Тунець".
Як повідомляє УП з посиланням на джерела у спецслужбах, катери атакували морські дрони ГУР "Магура V5". Атаки відбулися у районі селища Чорноморське Євпаторійського району.
"Для протидії ворог активно застосовував авіацію, стрілецьку зброю та артилерію, втім – безрезультатно", - зауважив співрозмовник.Відео дня
Водночас джерело УНІАН у спецслужбах також зауважило, що за попередньою інформацією, було уражено два ворожих катери, імовірно, типу "Тунець". Дані ще уточнюються.
Нічні вибухи в Криму - що відомо
Раніше повідомлялося, що в ніч проти 30 травня в Керчі (Крим) пролунала серія вибухів. Російські окупанти перекривали рух незаконно збудованим Кримським мостом, проте згодом його відновили.
Мешканець окупованої Керчі у коментарі "Суспільному" розповів, що у місті пролунало щонайменше шість вибухів.