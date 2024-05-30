Окупаційна "влада" ситуацію поки не коментувала.

У тимчасово окупованому Криму знову неспокійно. В ніч проти четверга, 30 травня 2024 року, у Керчі пролунала серія вибухів.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Окупанти перекривали рух незаконно збудованим Кримським мостом, проте згодом його відновили.

Мешканець окупованої Керчі у коментарі "Суспільному" розповів, що у місті пролунало щонайменше 6 вибухів.

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"Зараз у місті дуже гучно. Було чути 6-7 вибухів приблизно однієї сили. Трішки тремтіли вікна у будинку", – сказав житель Керчі.

Окупаційна "влада" ситуацію поки не коментувала.

"Бавовна" на окупованій території

Ввечері в понеділок, 27 травня, у тимчасово окупованому Луганську пролунала серія вибухів. Зайнялася потужна пожежа.

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор заявив, "салютували" в районі інфраструктурних об’єктів колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів та авіаційного ремонтного заводу, що поряд. Згодом у ЗМІ опублікували супутникові знімки наслідків удару.

"Бавовна" відбувається і в окупованому Криму. Вночі 23 травня на півострові пролунали потужні вибухи. "Атеш" повідомляв, що в Алушті було уражено вузол зв'язку російських окупантів (в/ч 28735) у селі Сонячногірське.

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