Ймовірно, було пошкоджено два пароми.

У ніч на 30 травня у місті Керч у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів.

"Під час відбиття ворожої атаки по об'єктах транспортної інфраструктури міста Керч від уламків збитих ракет постраждали два пороми – автомобільний та залізничний – пошкоджено скління надбудов. Жертв серед моряків і цивільних немає. Після оцінки пошкоджень роботу поромної переправи буде відновлено", – написав у Telegram так званий "міністр транспорту Криму" Микола Лукашенко.

Як зазначає Astra, було близько 20 потужних вибухів. Також вночі перекривали Кримський міст.

Міністерство оборони Росії стверджує, що нібито "припинило низку спроб київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням американських оперативно-тактичних ракет ATACMS, безпілотних літальних апаратів літакового типу та безекіпажних катерів".

За версією росіян, засоби ППО вночі збили над акваторією Азовського моря 8 оперативно-тактичних ракет, а над Чорним морем та біля Криму - 8 БПЛА.

Крім того, міністерство заявило про знищення двох безекіпажних катерів, які нібито рухалися в напрямку Кримського півострова.

Війна в Україні - ситуація у Криму

За даними Сил оборони, російські окупанти значно посилили охорону Кримського мосту, зокрема авіацією – залучено навіть рідкісний літак.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що ЗСУ знищать незаконно збудований російськими окупантами Кримський міст після того, як буде знищено всю протиповітряну та протиракетну оборону ворога в АРК.

Французькі експерти вважають, що цілей ударів ЗСУ по окупованому Криму може бути багато, незважаючи на те, що перспектива його звільнення зараз видається віддаленою.

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