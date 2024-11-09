У різних областях Росії оголошували повітряну тривогу через прольоти безпілотників.

Цієї ночі дрони СБУ та ССО уразили Алексінський хімічний комбінат в Тульській області, що входить до корпорації "Ростєх" та виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського ВПК. Про це УНІАН повідомили джерела у Службі безпеки України.

Зазначається, що з 21:30 в різних областях РФ оголошували повітряну тривогу через прольоти безпілотників, а о 3-й ночі мешканці Тульської області почали писати про атаку на хімбомбінат, вибухи та рух пожежних машин, які прямували до місця займання.

"СБУ комплексно відпрацьовує по об’єктах на території РФ, котрі залучені до війни в Україні. Ураження складів зі зброєю, військових аеродромів та підприємств, які є частиною російського ВПК, знижують спроможності Росії тероризувати нашу країну", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Удари по Росії - останні новини

8 листопада стало відомо, що дрони Головного управління розвідки Міністерства оборони долетіли до російського Саратова та влучили у місцевий нафтопереробний завод (НПЗ).

Раніше повідомлялося, що в результаті інноваційної спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України вперше вдалося завдати ураження російській флотилії в Каспійському морі.

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