Безпілотники влучили в одну з нафтопереробних установок заводу, а також в резервуари з мазутом.

Цієї ночі дрони Головного управління розвідки Міністерства оборони долетіли до російського Саратова та влучили у місцевий нафтопереробний завод (НПЗ). Про це УНІАН повідомило джерело в спецслужбі.

"Інформацію про численні вибухи у Заводському районі Саратова, де і знаходиться НПЗ, підтвердили не лише мешканці у соцмережах, а й місцева влада. Губернатор Саратовської області пояснив вибухи у місті - роботою ППО по БпЛА. Він підтвердив, що частина "обломков" впала на територію нафтопереробного заводу", - зазначив співрозмовник.

Місцеві ЗМІ підтверджують, що безпілотники влучили в одну з нафтопереробних установок заводу, а також в резервуари з мазутом.

Саратовський нафтопереробний завод раніше відомий як завод "Крекінг", входить до структури нафтової компанії "Роснєфть".

Атака на завод у Саратові - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі Росію знову атакували дрони, Зокрема, під удар потрапив нафтопереробний завод у Саратові. РосЗМІ писали: влада Саратовської області повідомила, що вночі над територією Саратова ліквідували БпЛА, частина уламків впала в промисловій зоні Заводського району, де розташований Саратовський НПЗ.

Жителі Саратова заявили про пожежу в районі НПЗ після атаки БпЛА, у мережі з'явилися численні відео. Частина жителів стверджує, що горить факел НПЗ, однак, судячи з кадрів, факел розташований правіше передбачуваної пожежі.

Згодом джерело УНІАН в спецслужбах поінформувало, що дана атака була спецоперацією Головного управління розвідки.

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