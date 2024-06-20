На цих об’єктах переробляли та зберігали сировину й готову продукцію, яку використовувала російська армія.

Цієї ночі спецпризначенці СБУ вразили склад паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт" та нафтобази "Енемська" ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт".

Про це УНІАН повідомили поінформовані джерела. Це була дронова атака по нафтобазах в Тамбовській області та у Республіці Адигея. Джерело зазначає, що на цих об’єктах переробляли та зберігали сировину й готову продукцію, яку використовувала російська армія.

Повідомляється, що після серії влучань дронів СБУ на обох об’єктах розпочалися пожежі.

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Джерело зазначає, що удари по підприємствам, які працюють на ВПК РФ, зменшують ресурси окупантів, які використовуються для ведення війни проти України, а також ворогу доводиться витрачатись на відновлення інфраструктури. "Це додаткове навантаження на російський бюджет, який вже обтяжений санкціями та іншими економічними викликами", - наголосило джерело.

При цьому джерело зазначило, що загалом дрони СБУ здійснили вже майже три десятки успішних атак на об’єкти російського нафтового комплексу в різних регіонах.

Удари по російських НПЗ

19 червня лунали вибухи на ростовських нафтобаз "Азовська" та "Азовнафтопродукт", які загалом нараховують 22 резервуари з паливом. Це також була спецоперація СБУ.

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