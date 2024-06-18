Загалом дрони СБУ здійснили понад 20 успішних атак на об’єкти російського нафтового комплексу в різних регіонах.

Минулої ночі лунали вибухи на ростовських нафтобаз "Азовська" та "Азовнафтопродукт". Про це УНІАН повідомили поінформовані джерела.

"Минула ніч видалася максимально вибуховою для ростовських нафтобаз "Азовська" та "Азовнафтопродукт", які загалом нараховують 22 резервуари з паливом", - повідомило джерело.

При цьому джерело наголосило, що працювали дрони Служби безпеки України. Зазначаться, що літній сезон "бавовни" в розпалі, а нічні пожежі на нафтобазах в Ростовській області є спецоперацією СБУ

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Джерело зазначило, що на Ростовщині місцеві мешканці всю ніч рахували вибухи і бідкались, що черговий дрон долетів до цілі. Також повідомило, що особливо гучно було в районі залізничної станції та біля порту, де розташовані нафтобази та паливні термінали. На об’єктах розпочалися потужні пожежі.

"СБУ й надалі буде запроваджувати "дронові санкції" проти російського нафтопереробного комплексу та зменшувати економічний потенціал ворога, який забезпечує агресора ресурсами для ведення війни проти України", - зазначило поінформоване джерело.

Також зазначило, що загалом дрони СБУ здійснили понад 20 успішних атак на об’єкти російського нафтового комплексу в різних регіонах.

Атаки на російські об'єкти

Як повідомляв УНІАН, політолог Тарас Загородній зазначав, що Служба безпеки України збільшує перелік російських об’єктів, по яким наносять удари дронами, зокрема, великим нафтобазам.

Експерт повідомляв, що удари по нафтобазам - це продовження системної роботи СБУ по руйнуванню ключової та бюджетоутворюючої галузі Росії.

У квітні він розповів, що дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 13 нафтопереробних заводів Росії і черга дійшла і до великих нафтових баз. Крім того йде атака наметалургійні заводи і авіабази.

Він зазначав, що, за оцінкою західних ЗМІ (зокрема CNN), удари СБУ по нафто-газовому сектору РФ мають більший вплив на російську економіку, ніж всі санкції західних країн. До того ж РФ змушена прикривати сотні об’єктів у своєму тилу. Це впливає на кількість російського ППО, яке задіяно на фронті – ворог змушений перекидати ППО в тил, що грає на руку українським воїнам.

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