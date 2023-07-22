В окупованому Криму знову пожежі та вибухи.

В окупованому Криму безпілотники атакували військові об'єкти росіян. Ймовірною ціллю атаки був військовий аеродром у Красногвардійському районі.

"Противником здійснена спроба нальоту з використанням БПЛА по інфраструктурних об'єктах Красногвардійського району Республіки Крим. Співробітники МНС знаходяться на місці для ліквідації можливих наслідків. Працюють всі профільні служби", - заявив глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.

Місцеві телеграм-канали також публікують відео зі стовпом чорного диму і звуками так званої вторинної детонації – хаотичних вибухів, характерних для палаючого складу боєприпасів. Також є повідомлення про пожежу на нафтобазі. Повідомляється, що атаковано об'єкти в селищі Октябрьское.

Радник Аксьонова Олег Крючков вже обурився тим, що в мережі з'явилися відео з "об'єктів інфраструктури", які, за його словами, "атакував ворог".

"Просимо всіх хто знає авторів цих відео повідомити про цих людей в МВС або ФСБ. Викладене в мережу відео військових або критичних об'єктів - робота на ворога!"- написав він у своєму Телеграм.

Ситуація в Криму

Раніше сьогодні окупаційна влада перекрила рух по нещодавно пошкодженому Кримському мосту. Причини перекриття не називалися. Ймовірно, таке рішення було ухвалено через наліт БПЛА і побоювання, що їхньою ціллю може стати міст.

Два дні тому невідомі безпілотники вже атакували військовий аеродром в Криму. Тоді окупаційна влада стверджувала, що в результаті атаки ніхто не постраждав, а самі безпілотники нібито вдалося перехопити.

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