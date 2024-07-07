Саме з цього складу окупанти постачають боєприпаси своїм військам в Україні.

Сьогодні вночі завдяки дронам Служби безпеки України потужна "бавовна" завітала на польовий склад боєприпасів біля населеного пункту Сергіївка Воронезької області.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело, на 9 тисячах квадратних метрів ворог зберігав ракети класу "земля-земля", "земля-повітря", снаряди для танків і артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї.

"Саме з цього складу окупанти постачають боєприпаси своїм військам в Україні. Місцеві оркостанці вночі почули вибух, після якого почалася потужна детонація. Стовп диму видно за десятки кілометрів", - заявив співрозмовник агентства.

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Також, за його словами, згідно з прогнозом "бавовн" від СБУ, найближчим часом утримається висока ймовірність раптових детонацій на об’єктах російського ВПК, який працює на війну проти України.

У Воронезькій області дрон атакував склад з боєприпасами

Зокрема, губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що у ніч на неділю силами ППО "було знищено кілька БПЛА" над регіоном. Точної кількості дронів він не назвав.

Під час падіння залишків безпілотників сталася пожежа на одному зі складів боєприпасів, почалася детонація. Гусєв заявив, що постраждалих немає. Водночас для евакуації мешканців прилеглих населених пунктів підготували автобуси "в разі потреби".

Разом з тим, російське Міноборони про безпілотники над Воронезькою областю не згадує, у щоденному зведенні стверджують тільки, що збили безпілотник над Бєлгородською областю.

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