Жителів готують до евакуації.

У Воронезькій області дрон атакував склад із боєприпасами в Підгоренському районі, почалася детонація.

Як повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, у ніч на неділю силами ППО "було знищено кілька БПЛА" над регіоном. Точної кількості дронів він не назвав.

Під час падіння залишків безпілотників сталася пожежа на одному зі складів, почалася детонація вибухонебезпечних об'єктів.

За попередніми даними, постраждалих немає, водночас для евакуації мешканців прилеглих населених пунктів підготували автобуси "в разі потреби".

Водночас російське Міноборони про безпілотники над Воронезькою областю не згадує, у щоденному зведенні стверджують тільки, що збили безпілотник над Бєлгородською областю.

Пожежі в Росії - новини

Минулої ночі Краснодарський край РФ атакували дрони, внаслідок атаки пошкоджено вишку зв'язку в Єйську, а також виникла пожежа на двох нафтобазах.

А цієї ночі в Криму сталася масштабна пожежа під Алуштою на газорозподільному вузлі "Малий Маяк", місцеві жителі повідомляють, що незадовго до пожежі там чули вибух.

Унаслідок НП Алушта та прилеглі селища залишилися без газу.

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