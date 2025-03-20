Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також розміщені склади з ФАБ, КАБ та крилатими ракетами.

Нічна "бавовна" на аеродромі "Енгельс" в Саратовській області РФ стала результатом спільної роботи СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ. Про це УНІАН повідомили джерела в спецслужбі.

За словами співрозмовника, цей аеродром є ключовою базою стратегічної авіації РФ. Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також розміщені склади з ФАБ, КАБ та крилатими ракетами. Саме з нього злітають літаки, які завдають ракетних ударів по Україні.

Зазначається, що внаслідок успішної атаки дронів СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ в районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів.

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Російські системи ППО діяли неефективно та влучали ракетами по цивільних будівлях та інфраструктурних об'єктах у містах Енгельс та Саратов.

"СБУ з побратимами продовжує з хірургічної точністю відпрацьовувати по ключових військових об’єктах РФ, які є абсолютно законними військовими цілями. Такі спецоперації зменшують можливості ворога тероризувати українські міста ракетними ударами", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Також факт ураження російського аеродрому "Енгельс" підтвердив Генеральний штаб Збройних сил.

"Сили оборони України володіють детальною інформацією про стратегічні об’єкти російських окупантів, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення і припинити збройну агресію російської федерації проти України", - наголосили в Генштабі.

Удар по Енгельсу - що було відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Defense Express із посиланням на відео з місця подій зазначав, що на російському аеродромі "Енгельс" удар дронами 20 березня припав на склад із крилатими ракетами Х-555 і Х-101 для бомбардувальників Ту-95 і Ту-160.

Зазначалося, що факт детонації підтвердила російська влада, а саме місце вибуху вдалося локалізувати низці OSINT-спільнот. Одні вказали на склад із боєприпасами, інші - на місце зберігання паливно-мастильних матеріалів.

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