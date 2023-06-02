Він констатував, що силу російської армії значно перебільшували.

Державний секретар США Ентоні Блінкен дотепно покепкував з армії Російської Федерації.

Під час брифінгу у п'ятницю, 2 червня, Блінкен констатував, що окупаційна армія зберегла статус "другої", але з нюансом.

"Багато хто вірив, що в Росії друга за силою армія у світі. Нині Росія має другу за силою армію в Україні", - зазначив Блінкен, викликавши сміх серед присутніх.

Інші заяви Блінкена про війну

Як повідомляв УНІАН, сьогодні державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що Росія стратегічно провалилася, розпочавши повномасштабну війну проти України.

Перед цим Блінкен заявив, що однією з головних причин успіху, якого досягла Україна у боротьбі з російськими окупантами, була єдність НАТО у її підтримці.

Також Блінкен нещодавно заявив, що Сполучені Штати готові надати Україні більше озброєння для контрнаступу в разі необхідності. Про це він сказав в інтерв'ю PBS NewsHour.

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