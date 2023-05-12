Держсекретар США сказав, що Америка допоможе Києву заповнити нестачу зброї, якщо це необхідно.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати готові надати Україні більше озброєння для контрнаступу в разі необхідності. Про це він сказав в інтерв'ю PBS NewsHour.

Це підтверджує прагнення Вашингтона підтримувати Україну та її територіальну цілісність в умовах війни проти Росії. Держсекретар зазначив, що США вже постачають Україні військове обладнання і готові продовжувати цю практику в майбутньому.

Зокрема, він зазначив, що надані Javelin і Stinger допомогли ЗСУ на початковому етапі війни і не дали росіянам захопити Київ.

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"Якщо будуть прогалини, якщо будуть недостачі, нам скажуть, і ми докладемо всіх зусиль, щоб їх заповнити", - заявив Блінкен.

Далекобійні ракети для України - що відомо

Вчора CNN опублікувало інформацію, що Велика Британія передала Україні крилаті ракети великої дальності. Пізніше інформацію про передачу Storm Shadow офіційно підтвердили у Великобританії. Там підкреслили, що ракети будуть використовуватися "на суверенній території України".

За словами експертів, крилаті ракети Storm Shadow високоточні і здатні "обманювати" ППО противника завдяки низьковисотному польоту. за їхніми даними, буде достатньо всього декількох таких ракет, щоб вразити Кримський міст.

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