Зокрема мова іде і про неправильні дії Володимира Путіна

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що Росія стратегічно провалилася, розпочавши повномасштабну війну проти України.

Як заявив чиновник, вплив та інтереси РФ зменшилися "на роки вперед".

"Безсумнівно, Росія сьогодні значно гірша, ніж до її повномасштабного вторгнення в Україну: у військовому, економічному, геополітичному плані", - передає слова Блінкена CNN.

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Держсекретар знову наголосив на тому, що США продовжує підтримувати відданість України "справедливому та тривалому миру". Окрім цього Блінкен зауважив, що дії Володимира Путіна лише посилили широкомасштабну міжнародну рішучість.

"Там, де Путін прагнув продемонструвати силу, він виявив слабкість. Там, де він намагався розділити, він об’єднався. Те, що він намагався запобігти, він прискорив", - додав чиновник.

Поточна ситуація на фронті російсько-української війни: що відомо з актуального

Генеральний штаб ЗСУ вранці 2 червня повідомив, що окупанти і надалі зозсереджують головні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Упродовж минулої доби українські воїни відбили понад 20 атак з боку супротивника.

За останніми даними Генштабу, загальні бойові втрати російських загарбників за понад 15 місяців повномаштабної війни становлять приблизно 208 тис. 910 осіб.

За минулу добу на Таврійському напрямку українськими військовими було виконано понад 800 вогневих завдань.

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