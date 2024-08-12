Сторони висловили глибоку стурбованість триваючою агресією Російської Федерації проти України.

Італія та Швейцарія співпрацюватимуть у напрямку створення умов для проведення Саміту миру за участі Росії. Відповідну заяву у понеділок, 12 серпня, підписали віце-прем’єр-міністр - міністр закордонних справ і міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні та голова Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, повідомляється на сайті італійського МЗС.

Сторони висловили глибоку стурбованість триваючою агресією Російської Федерації проти України, яка продовжує спричиняти масові руйнування та страждання. Зазначається, що конфлікт уже спричинив дуже серйозні соціальні та гуманітарні наслідки, а також завдав непоправної шкоди цивільній інфраструктурі.

"Італія, зі свого боку, готується прийняти у 2025 році конференцію з відновлення України. ... Усвідомлюючи глобальні наслідки конфлікту в Україні, Італія та Швейцарія залишаються відданими здійсненню кожного кроку, необхідного для побудови дипломатичного шляху до справедливого, всеосяжного та тривалого миру. Вважаючи, що досягнення миру вимагає залучення та діалогу між усіма сторонами, два міністри погодилися підтримувати тісні контакти для співпраці у створенні найкращих можливих умов для другого мирного саміту за участю всіх сторін, включаючи Росію", - йдеться у повідомленні. Відео дня

"Мирні переговори" з РФ - останні новини

Участь РФ у другому Саміті миру не означатиме старту переговорів. Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, наразі зарано говорити про те, хто може бути тим представником РФ, із яким Україна готова зустрітися.

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