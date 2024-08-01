Зустріч відбудеться в країні Глобального Півдня, ймовірно, на Близькому Сході.

Україна хоче провести другий саміт лідерів, який, як очікується, відбудеться цього року, щоб прокласти шлях до припинення бойових дій з російськими окупантами. Про це пише Bloomberg із посиланням на главу Офісу українського президента Андрія Єрмака.

Агентство повідомляє, що організацію саміту доручено саме Єрмаку.

Його завдання - "досягнення справедливого мирного врегулювання після того, як перша зустріч у Швейцарії в червні не змогла залучити на свій бік ключові країни Глобального Півдня".

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"Найголовніше очікування від другого саміту - це те, що він сформує основні передумови для припинення бойових дій. Нам потрібно якомога швидше покласти край цій війні, щоб домогтися справедливого миру", - сказав Єрмак.

За його словами, зустріч відбудеться в країні Глобального Півдня, ймовірно, на Близькому Сході.

Вирішальне значення для України має забезпечення участі Китаю в цій зустрічі: як сказав Єрмак, Пекін є "великим гравцем, який дійсно здатний впливати на Росію".

Другий Саміт миру - що відомо

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що Україна не може бути проти, якщо весь світ бажає бачити присутність Російської Федерації за столом переговорів.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков прокоментував заяву Зеленського про готовність запросити Росію для участі у другому глобальному Саміті миру. Він сказав, що Росія поки що не отримала запевнення, що на майбутньому саміті обговорюватимуть питання, які її цікавлять.

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