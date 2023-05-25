Танк направив дуло на посадку з росіянами та вдарив по окопах.

Російський танк загубився у просторі та, ймовірно, випадково, вдарив по своїх же позиціях.

Інцидент зафіксував дрон з повітря, передає Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ". На кадрах видно, як танк виїхав на вогневу точку, повернув дуло у посадку з позицією російських окупантів та вдарив.

На відео видно, що в посадці були загарбники. Принаймні одного з них зафіксував дрон. Він, очевидно, почувався у безпеці за своїм же танком, але "дружній вогонь" не передбачив.

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"Дружній вогонь" росіян

Росіяни не можуть на рівні воювати із українськими воїнами, тому "воюють" між собою. Нещодавно стало відомо, що у місті-фортеці Бахмут Донецької області російські загарбники інколи обстрілюють позиції своїж же "товаришів".

Нерідко стаються "побутові перестрілки" між окупантами. Як повідомляв полковник Олександр Мотузяник, такі перестрілки та "дружній вогонь" між росіянами допомагають нищити армію РФ.

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