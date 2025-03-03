У ніч на понеділок, 3 травня, один з нафтопереробних об'єктів у місті Уфа (столиця Башкортостану) атакували безпілотні літальні апарати.

Російські Telegram-канали повідомляють, що жителі міста чули потужний вибух, який деякі сплутали із землетрусом. Після цього в мережі з'явилося безліч відео із загорянням на території нафтопереробного заводу.

Як відомо, в місті Уфа розташований НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим" (раніше - Уфимський нафтопереробний завод імені XXII з'їзду КПРС). Згідно з даними з відкритих джерел, підприємство виробляє майже 60 найменувань продукції, серед яких - бензини, мазут, дизельне паливо та скраплені гази.

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