Це була вже третя атака на цей обʼєкт від початку року.

В Росії призупинив роботу Рязанський нафтопереробний завод, який зазнав атаки в ніч проти 24 лютого 2025 року.

Про це із посиланням на джерела повідомляє Reuters. Зазначається, що в результаті атаки загорілася головна установка перегонки нафти на заводі, CDU-6. Через це завод повністю призупинив переробку нафти.

Компанія "Роснефть", якій належить уражений завод, не відповіла на запит про коментарі. За словами одного з джерел агентства, завод може частково відновити роботу протягом декількох днів.

Відео дня

"Потужність установки CDU-6 становить близько 170 000 барелів на добу, або близько 48% нафтопереробних потужностей Рязанського НПЗ. За словами співрозмовника агентства, завод може включити установки первинної перегонки CDU-4 і CDU-3, в той час як CDU-6 перебуває на ремонті", – йдеться в матеріалі.

Загальна потужність установок CDU-4 і CDU-3 становить близько 145 000 барелів на добу, або близько 41% від встановленої потужності заводу.

Примітно, що тільки нещодавно – 11 лютого – Рязанський НПЗ частково відновив переробку нафти і відвантаження моторних палив у залізничні цистерни після 18-денного простою, який виник внаслідок атаки українських безпілотників 24 січня.

Загалом у 2024 році Рязанський НПЗ переробив 13,1 млн тонн (262 000 барелів на добу), або майже 5% від загального обсягу переробки нафти в Росії. За даними джерел журналістів, на заводі було вироблено 2,3 мільйона тонн бензину, 3,4 мільйона тонн дизельного палива, 4,2 мільйона тонн мазуту і 1 мільйон тонн авіаційного палива.

Удар по Рязанському НПЗ

Вночі 24 лютого в російській Рязанській області лунали вибухи. Безпілотники вночі атакували Рязанський нафтопереробний завод (НПЗ), внаслідок чого там виникла пожежа.

Згодом Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження обʼєкта. Зазначалося, що удару завдали підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Повідомлялося про щонайменше 5 вибухів в районі цілі. Попередньо, виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти ЕЛОУ АТ-6.

Вас також можуть зацікавити новини: