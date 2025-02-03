Астраханський газопереробний завод зупинився через атаку дронів

Це підприємство вважається одним із найбільших газохімічних комплексів світу.

Астраханський газопереробний завод зупинив роботу через атаку дронів у ніч на 3 лютого. Про це заявив губернатор Астраханської області РФ Ігор Бабушкін.

Чиновник переконує, що "отримавши завчасні сигнали про небезпеку БПЛА, підприємство зупинило свою роботу, що дало змогу не допустити викидів і уникнути пошкодження об'єктів хімічної небезпеки".

За словами Бабушкіна, повідомлення в соціальних мережах про наслідки атаки та екологічну катастрофу нібито "мають український слід". Мета - нібито "посіяти паніку серед жителів регіону".

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"Росприроднаглядом і службою моніторингу ГПЗ ведеться постійний аналіз екологічного стану повітря. Перевищень норм немає", - зазначив Бабушкін

Нагадаємо, що Астраханський газопереробний завод - один із найбільших газохімічних комплексів світу. Підприємство працює з 1985 року. Чисельність персоналу - 5600 осіб. Завод випускає автомобільний бензин, паливо дизельне, технічну сірку тощо.

Атака на Астраханский газопереробний завод

Як повідомляв УНІАН, українські дрони атакували Астраханський газопереробний завод Росії. Об'єкт спалахнув. Полум'я видно у радіусі кількох кілометрів.

"Це один із ключових енергетичних об'єктів РФ, що забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину, дизельного пального і не тільки", - зазначили в ЦПД.

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