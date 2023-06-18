Йдеться про літню пару, яку розлучив мінометний обстріл окупантів біля Мар’їнки. Поранену жінку доставили до лікарні Дніпра, а чоловік отримав контузію, потрапивши до іншої медустанови. Українці до останнього не розуміли, чи остаточно втратили один одного через війну.

З'ясувалася щемлива історія літнього подружжя з Донецької області: пан Олександр разом з дружиною Іриною потрапив під мінометний обстріл росіян у рідному селі Максимільянівка (біля Мар’їнки), коли пара займалася господарством.

Під час атаки чоловік отримав важку контузію. Так сталося, що його разом з Іриною після порятунку військові відправили до різних медустанов. Проте це не зупинило відчайдушного українця: він втік на милицях від лікарів Курахівського медзакладу (Донеччина) та знайшов кохану в лікарні Дніпра. Вона перебувала у реанімації, йдеться у сюжеті ТСН.

Під час довгоочікуваної зустрічі Олександр постійно тримає дружину за руку. В лікарні його називають "люблячим чоловіком пані Ірини".

"Сказали, що у Дніпро відправили, все. Я контужений, я не чую, у мене кров з вуха йде. Приїхав сюди й почав тут шукати. Та це ж моя жінка! Я стільки з нею... Все життя і в горі, і в радості", - розповів про пошуки Олександр.

За словами Ірини, вона вже не мріяли, що зустрінеться з чоловіком знову у цьому житті.

"Він знайшов мене. Каже: "Добрий день". Я на голос обернулася. Я не знала, чи він живий. Я вам не передам, що це було... Хоч близька душа є", - каже зі сльозами жінка.

Зазначається, що пані Ірина потрапила до місцевої лікарні Дніпра тиждень тому у непритомному стані.

"Тонкий кишківник був повністю розбитий. Великий уламок зайшов в поперек, розбив все на своєму шляху", - кажуть про стан пацієнтки лікарі.

За їхніми словами, вона мала смертельно-важке поранення. Медики мали лише 1-2 доби часу для того, щоб врятувати її життя.

Наразі Ірину вже прооперували тричі. Під час пробудження вона розповіла лікарям, що завдячує життям Олександру: він першим почув постріл росіян та крикнув їй ховатися. До початку ворожого обстрілу жінка збирала полуницю в себе на грядках, чоловік був поряд.

"Мене як підняло, думав, вибило око мені. Глянув, де вона, схопив її на руки, й поніс", - розповів Олександр.

Він зазначив, що всі особисті речі, зокрема телефони, залишилися вдома. Тому до зустрічі у реанімації лікарні Дніпра Олександр та Ірина до останнього не мали впевненості, що не втратили один одного назавжди через атаку росіян.

Українців вразила щемлива історія прикордонника, якого повернули на свято

Нагадаємо, що нещодавно з'ясувалася історія прикордонника, якого повернули до України у день народження. Йдеться про обмін, який стався 11 червня.

Чоловік розповів про пережите та зазначив, що до останнього разом з іншими українцями не вірив у реальність подій, поки його автобус не рушив до України.

Також прикордонник розповів, що росіяни ненавидять нашу націю просто за те, що ми є українцями. Він закликав російських солдатів під час чергових жорстоких знущань з полонених замислитися, що завтра їх може спіткати така сама доля.

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