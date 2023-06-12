За словами чоловіка, в будь-якій ситуації потрібно не втрачати в собі людяність. Катуючи полонених окупанти мають замислитися, що завтра неволя може чекати й їх.

Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) опублікувала щемливу історію вустами прикордонника, який повернувся в Україну з полону росіян на свій день народження.

За словами захисника, він та інші побратими до останнього не вірили в реальність подій, доки не сіли в автобус: "Сиділи із зав'язаними очима, думали, а якщо щось піде не так? Якщо зараз зірветься обмін чи ще щось та поїдемо назад?" - ділиться спогадами чоловік.

Так склалося, що день обміну прикордонника припав якраз на його день народження, тому глибоко в душі він вірив, що, можливо, йому все ж таки вдасться повернутися в Україну. Адже це був би найліпший для нього подарунок, каже чоловік.

Вже потім, коли зрозумів, що знаходиться на батьківщині, емоції переповнювали, поділився він.

"Це не передати. Особливо, коли їхали з кордону. Діти з прапорами, зустрічають. Сльози наверталися. Я відвертався, плакав... Не передати ці емоції, їх треба відчути. На словах це тяжко", - йдеться в історії.

Прикордонник жартома каже, що відчував, ніби всі оточуючі знають про його свято. Однак згадує й миті важкого перебування в полоні окупантів. Каже, що найгірше було морально.

"Мені незрозуміло, звідки така агресія та жорстокість, тому що ми українці? Виходить, так? Тому що ми українці, нас вони ненавидять. Земля кругла, ти ж не знаєш, що з тобою станеться. Взяти хоча б тих полонених, з яких вони знущаються. Ти так само можеш потрапити в полон. Просто задумайся, яке твоє ставлення до людей. Ти завтра потрапиш туди й таке ж ставлення буде до тебе. Найголовніше, яка б ситуація не була, залишатися людиною та пам'ятати, що ти людина, не втрачати цього в собі", - каже український захисник.

Україна провела обмін полоненими 11 червня

Нагадаємо, що 11 червня Україна провела черговий обмін з РФ та повернула додому 93 рядових та сержантів, і двох офіцерів - усього 95 людей.

За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, йдеться про полонених з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, а також оборонців заводу "Азовсталь". Окремо Єрмак згадав про учасників спецоперації, які в момент оточення росіянами Маріуполя здійснили висадку з гелікоптеру.

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