Цієї доби на фронті відбулося 23 бойових зіткнення.

Російські загарбники продовжують спроби атак на Мар’їнку, однак українські військові відбивають усі ворожі напади.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Зокрема, протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення. Так, на Лиманському напрямку протягом доби росіяни безуспішно намагалися наступати в районі Веселого, на Авдіївському - у напрямку Авдіївки, а на Шахтарському - у напрямку Благодатного.

Крім того, на Мар’їнському напрямку українські захисники та захисниці відбили усі 14 ворожих атак в районі Мар’їнки.

Водночас на Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти продовжують оборонятися та завдавати ударів по мирним населеним пунктам поблизу лінії фронту.

ЗСУ мають успіх на фронті - деокуповано кілька сіл

Як відомо, наразі на фронті тривають запеклі бої. Українські військові перейшли до контрнаступальних дій на певних напрямках та поступово звільняють від російських терористів захоплені ними населені пункти.

Зокрема, протягом останніх кількох днів стало відомо про перехід під контроль України сіл Новодарівка на Запоріжжі та Макарівки, Благодатного, Нескучного та Сторожового на Донеччині.

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