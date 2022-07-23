За словами Буданова, у росіян дійсно є загарбницькі амбіції щодо міста.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає ймовірними спроби наступу окупантів на Одесу. При цьому він запевнив, що українське військо відповість рішуче.

Відповідну заяву Буданов зробив в ефірі національного телемарафону.

"Дурень думкою багатіє. Плани у них такі є. Плани і в нас якісь є. Що буде - покаже лише час. Як я говорив раніше, і повторюся зараз, всі наші питання вирішимо лише ми самі виключно військовим шляхом. Шляхом сили" , – сказав Буданов.

Очільник ГУР зазначив, що Україна має намір відновити контроль над усією територією країни.

"Нічого іншого не буде. А РФ намагатиметься чинити свої дії, оскільки вони - країна-агресор, країна-окупант. Це для них природно, але у них нічого не вийде", – завірив керівник ГУР.

Водночас генерал додав, що Росія все ще намагається досягти основної мети війни - знищити українську державність.

Зазначимо, днями глава МЗС РФ Лавров заявив, що "географічні" завдання російського вторгнення в Україну змінилися. За словами Лаврова, тепер це не тільки створені Росією терористичні угруповання "ДНР" і "ЛНР"в межах Донецької та Луганської областей України, але і "ряд інших територій".

Згодом ЗМІ дізналися, що Росія, ймовірно, почне ще один великий наступ в Україні на початку 2023 року і спробує просунутися до Одеси з метою захоплення південно-західного узбережжя і відрізання нашої країни від Чорного моря.

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