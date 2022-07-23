Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає ймовірними спроби наступу окупантів на Одесу. При цьому він запевнив, що українське військо відповість рішуче.
Відповідну заяву Буданов зробив в ефірі національного телемарафону.
"Дурень думкою багатіє. Плани у них такі є. Плани і в нас якісь є. Що буде - покаже лише час. Як я говорив раніше, і повторюся зараз, всі наші питання вирішимо лише ми самі виключно військовим шляхом. Шляхом сили" , – сказав Буданов.
Очільник ГУР зазначив, що Україна має намір відновити контроль над усією територією країни.
"Нічого іншого не буде. А РФ намагатиметься чинити свої дії, оскільки вони - країна-агресор, країна-окупант. Це для них природно, але у них нічого не вийде", – завірив керівник ГУР.
Водночас генерал додав, що Росія все ще намагається досягти основної мети війни - знищити українську державність.
Зазначимо, днями глава МЗС РФ Лавров заявив, що "географічні" завдання російського вторгнення в Україну змінилися. За словами Лаврова, тепер це не тільки створені Росією терористичні угруповання "ДНР" і "ЛНР"в межах Донецької та Луганської областей України, але і "ряд інших територій".
Згодом ЗМІ дізналися, що Росія, ймовірно, почне ще один великий наступ в Україні на початку 2023 року і спробує просунутися до Одеси з метою захоплення південно-західного узбережжя і відрізання нашої країни від Чорного моря.