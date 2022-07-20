Глава МЗС України закликає всіх партнерів посилити санкції проти РФ і прискорити поставки зброї Україні.

На п'ятому місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров сьогодні заявив, що "географічні" завдання російського вторгнення в Україну змінилися.

За словами Лаврова, тепер це не тільки створені Росією терористичні угруповання "ДНР" і "ЛНР"в межах Донецької та Луганської областей України, але і "ряд інших територій". Про це повідомляє ВВС.

Лавров пригрозив, що якщо країни Заходу продовжать постачати Україні далекобійну зброю, то географічні завдання російських військових будуть розширюватися.

За його словами, Росія не може допустити, щоб "на тій частині України, яку контролюватиме Зеленський", знаходилася зброя, яка становить загрозу "нашій території та території тих республік, які оголосили про свою незалежність, ті, які хочуть визначити своє майбутнє самостійно".

Україна вже відреагувала на заяву глави МЗС країни-агресора.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що заява російського міністра Сергія Лаврова про бажання Росії захопити більше українських територій свідчить про те, що Росія хоче крові, а не переговорів.

Про це глава МЗС України повідомив у мікроблозі Twitter.

"Зізнання міністра закордонних справ РФ у мріях захопити більше української землі доводять: Росія відкидає дипломатію і зосереджена на війні та терорі. Росіяни хочуть крові, а не переговорів. Закликаю всіх партнерів посилити санкції проти РФ і прискорити поставки зброї Україні", - підкреслив Кулеба.

Війна в Україні та заява Лаврова:

20 липня 2022 року Лавров стверджував, що українців "змушують" все ризикованіше застосовувати західну зброю проти РФ.

За словами Лаврова, Захід накачує українську державу зброєю і "змушує" її застосовувати.

"Їх (українців - ред.) буквально утримують від будь-яких конструктивних кроків, буквально не просто накачують зброєю, а змушують цю зброю використовувати все більш ризиковано, те, що сидять там іноземні інструктори та фахівці, які обслуговують всі ці системи HIMARS" - заявив Лавров.

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